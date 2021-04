25 de Abril sempre

Mote:

A madrugada de cravo e orvalho novo

corajosa escorraçou a noite vil

floresceu a Primavera esperada pelo povo

a liberdade, o futuro e tudo no país de Abril.

Canto:

Trezentos dias de vida tinha eu

quando a madrugada desejada raiou

os olhos de meus pais no exílio das terras vermelhas

vibraram com a menina liberdade

que tinha saído à rua para guiar de novo o povo.

Que jovens são estes montados em carros de guerra

que entraram na cidade e lhe arrancaram a mordaça

com flores ao peito e uma vontade feroz de paz

despertaram o país amodorrado e a nação sequestrada?

Os olhos rasos de água e felicidade

as crianças, as mulheres e os homens

cantaram em uníssono as canções proíbidas

e os poemas amputados foram resgatados

nesse dia cada português ficou

com um cravo vermelho no lugar do coração

em Abril nascemos todos uma segunda vez.

JLC25042021

José Luís Correia

25.04.2021