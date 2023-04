25 de Abril no cheiro da cor do cravo

A história do meu povo

Ainda está por contar

Ela corre no Douro e Tejo

Em busca do Sol no mar.

No rasto da ditadura

Da ditadura se vão

Os abutres de Abril

À conquista da nação

Cívicos de profissão

Os pupilos da revolta

No cheiro se vão

Do cio do cravo

Em togas de doutores

Todos andam enfeitados

Com os cravos roubados

Nas promessas do Abril

Abril beijo de liberdade

De lábios em movimento

Num Estado embrulhado

De falas sem pensamento.

Falta dele o despontar

De um sonho por abrir

De uma carta por sonhar

Abril anda triste sem florir

Do povo fica a marcha

Da nação a desobriga

Da liberdade a cantiga

Dos heróis de Abril a lábia

Na cidade passa agora

Um cheirinho a demónio

Anjos de ontem na onda

Dos tempos do António.

A história do meu povo

Ainda está por contar

Ela corre no Douro e Tejo

Em busca do Sol no mar!

António CD Justo

No livro “Pegadas da Poesia”, Oxalá Editora, 2018