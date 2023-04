25 de Abril em Frankfurt pôs alemães a cantar a Grândola

O Cônsul-Geral de Portugal em Estugarda, Leandro Amado, participou, a 22 de abril, no evento “Festa da Liberdade”, coorganizado pelo Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha (GRI-DPA) e pela Associazione Nationale Partigiani d´Italia (ANPI), em homenagem ao 25 de abril de 1945 e 1974, para comemorar as datas da expulsão do nazismo da Itália e do fim da ditadura fascista em Portugal, respetivamente.

Na sessão de abertura discursaram os presidentes de ambas as associações, os cônsules de Portugal e de Itália e a representante da Associação dos Perseguidos pelo Regime Nazi (VVN).

O programa incluiu, entre muitas atividades, leitura de poemas sobre o 25 de abril, por parte de alunos de português da Escola Europeia, os concertos da banda Solkaos, de Manuel Campos e de um coro alemão, que entoou “Grândola, Vila Morena” em português. Foram ainda inauguradas duas exposições sobre os acontecimentos em Itália, em 1945, e em Portugal, em 1974, que estarão abertas para visita até 7 de maio.

Voluntários portugueses distribuíram cravos vermelhos entre a plateia, que foram emotivamente levantados no ato da saudação à liberdade e à democracia.

“Um dos momentos mais emocionantes da nossa festa foi, sem dúvida, a participação de sete alunos e alunas da Escola Europeia de língua portuguesa de Frankfurt”, disse Manuel Campos, presidente do GRI-DPA. Os jovens recitaram, em português, poemas de vários autores portugueses. “Muitos dos espectadores presentes confirmaram-me a sua emoção, apesar de não entenderem o que estava a ser lido”, contou Campos emocionado. “No final da Festa foram-me entregues ainda sete cartazes elaborados pelos alunos e alunas, onde se debruçam, cada uma à sua maneira, sobre a nossa história recente e sobre os temas da Festa. Vou colocá-los no mesmo edifício, ao lado dos cartazes onde se encontra a exposição ‘O Chegar da Liberdade’, para que os visitantes os possam também admirar”.

Nas redes sociais, o Consulado-Geral de Portugal em Estugarda saúdou a iniciativa do presidente do GRI-DPA, Manuel Campos, “pela sua determinação em promover os valores de abril na Alemanha, principalmente no âmbito dos preparativos para as comemorações do 50º aniversário da Revolução dos Cravos, que se celebrará em 2024”.

A deputada da Assembleia da República, Nathalie de Oliveira, participou no evento, assim como o Diretor Comercial para Residentes no Exterior do Banco Santander, António Costa Silva, e a presidente da ASPPA, Viviana Silva, colaboradora do BOM DIA.