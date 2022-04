25 de Abril: carta a Salgueiro Maia

Meu Rei,

Ponderei se te haveria de escrever publicamente este ano! Passam 48 anos da Revolução dos Cravos e continua tanta mente por mudar!

O mundo mudou desde a última vez que me dirigi a ti por aqui! Mas, infelizmente, nem tudo mudou para melhor!

Estamos a conseguir sair da pandemia que nos assolou nos últimos dois anos. Mas isso não nos tornou mais empáticos, mais tolerantes, mais amistosos!

Vivemos um período em que, uma candidata extremista em França vai a uma segunda volta nas eleições presidenciais. E sem apresentar uma proposta concreta! Como é possível ainda haverem pessoas que gostam de viver num regime fascista?

Desde 24 de Fevereiro que a Ucrânia, um país SOBERANO, foi invadida por um país que se acha acima de qualquer lei! E, por incrível que pareça, ainda há quem afirme que não é uma invasão!

Oh Pai, ficarias tão magoado com o que se lê e ouve nos últimos tempo! Vivemos em pleno século XXI e ainda temos quem debite discursos do século XIX. Quem ache que antigamente é que era bom. Oh Pai, temos deputados que saem da assembleia quando a população canta o Grândola, o teu Grândola, o Grândola do Zeca e de todos aqueles que vivem e lutam para não deixar morrer Abril!

Oh Pai, que falta fazes cá! Que falta me fizeste no dia 21 de Dezembro, quando me casei e a única coisa que realmente queria era entrar de braço dado contigo! Oh Pai, que falta fazes cá para ajudar a iluminar as mentes quadradas que teimam em não avançar!

Oh Pai, como queria poder abraçar-te hoje, amanhã e para sempre! Como queria que pudesses cantar para os meus filhos como cantaste para nós! Como queria que pudesses contar aos teus netos o que sentiste naquele dia!

Prometo-te, meu Rei, nunca deixar morrer Abril e os seus ideias e sei que, ao meu lado, estarão todos aqueles que realmente lutam por manter a memória viva!

Prometo-te, meu Rei, honrar o teu nome e levá-lo até à eternidade!Prometo-te, meu Rei, nunca desistir de lutar pela liberdade no nosso país!

Passaram 48 anos da Revolução dos Cravos e grito a plenos pulmões 25 DE ABRIL SEMPRE!!!! FASCISMO NUNCA MAIS!!!

Amo-te, meu Rei!! Mil beijos da sempre tua,

Catarina Mau-Feitio