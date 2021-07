Os 4 Mens têm um novo single

“É sempre festa”, é assim que os 4 Mens apresentam o seu mais recente álbum discográfico. Onze canções bem alegres e dançantes como já nos habituaram ao longo dos quinze anos de carreira que completam em 2021.

Os 4 Mens são um grupo de concertinas que se revela muito mais do que simples tocadores. A interpretação, toda uma estrutura e composição teatral e a entrega dos elementos deste grupo são elementos que facilmente são transmitidos a quem escuta as suas músicas, partilhando com todos a sua paixão, divulgando as sonoridades mais populares de forma única, divertida e energética.

“É sempre festa” apresenta sete temas inéditos e quatro deles já lançados anteriormente e que o público reconhece desde os primeiros acordes como: “Não dá Nada”, “Fim do Mês”, “Amigo Verdadeiro” e “O Povo Precisa”, este último presente na banda sonora da telenovela “Festa é Festa” da TVI.

A estes singles que o público já elegeu como da sua preferência, juntam-se novas canções: “Tenho outra”, “Que comichão”, “O Burrito” ou o tema que dá nome a este cd “É sempre festa”. Um novo álbum de cariz popular com músicas bem dançantes e divertidas, com raízes profundamente populares. Com os 4 Mens “É sempre festa”, a promessa de pôr todos a mexer com os 11 temas deste novo cd, propostas musicais para uma animada festa bem ao estilo português.