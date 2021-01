Babbi F mostra garra com single “Lion Heart”

BABBI F é Bárbara Silveira, uma jovem de 23 anos que se inspira na sonoridade K-Pop e Pop norte americana para apresentar o seu primeiro trabalho, o single “Lion Heart”.

O vídeo é a primeira amostra do novo álbum, “The Beginning”, que vai estar disponível no fim do mês de Janeiro.

BABBI F é a responsável pela composição de todos os temas e algumas das suas referências musicais vão desde Ariana Grande, Shawn Mendes, Justin Bieber, Beyoncé, Michael Jackson até ao fenómeno da Coreia do Sul, a K-Pop, com os BTS, Girls Generation, entre outros.

A música de BABBI F reflete a sua determinação, força, autoconfiança e tem como missão transmitir a mensagem de que “não temos de ser rebaixados e criticados por sermos diferentes. Temos de nos amar como somos, ser fortes, acreditar em nós e aproveitar a vida ao máximo”.