23 rosés portugueses entre os melhores do mundo

O júri do Concurso Mundial de Bruxelas 2022 acaba de revelar os resultados sobre os melhores vinhos rosés do mundo.

No Concurso Mundial de Bruxelas, a França, maior produtor de rosés do mundo, liderou com 106 medalhas. A Itália (69) ficou em segundo lugar, e a Espanha, país anfitrião (68), logo atrás. Portugal e Moldávia partilham o quarto lugar com 23 medalhas cada, seguidos da Roménia (13) e da Grécia (12).

Um dos vencedores portugueses é um rosé de 2020, Terras do Demo, da Cooperativa Agrícola do Távora, em Moimenta da Beira, que conquistou uma Medalha de Ouro.

“É mais uma medalha, mais uma honrosa distinção que nos enche de orgulho. Estamos todos de parabéns. Estes prémios provam que o trabalho que temos vindo a empreender vai na melhor direção, na direção certa. É uma ação coletiva e concertada que envolve os produtores, os homens que trabalham a terra, os colaboradores da Cooperativa e de todas as outras organizações”, lembra João Silva, Presidente da Direção da Cooperativa Agrícola do Távora.

Veja aqui a lista completa dos vencedores.

