Ex-emigrantes lançam projeto inédito para crianças

O projeto Cucoo Kids foi criado duas ex-emigrantes com o objetivo de produzir um livro inédito em Portugal, dedicado a crianças dos 1 aos 5 anos de idade e suas famílias. Ana São-Marcos esteve a trabalhar no Luxemburgo entre 2009 e 2010 e depois em Paris, entre 2011 e 2013. Joana Alves dos Santos viveu e trabalhou em Timor-Leste entre 2009 e 2010.

Ambas lançaram agora, com o nome Cucoo Kids, “Giroflé – Canções de tradicionais da nossa Infância” representa a memória coletiva de todas as infâncias portuguesas e nasceu da vontade de duas empreendedoras do Norte, Ana São Marcos e Joana Alves dos Santos, que se conheceram no MBA da Porto Business School. Entre muitas outras atividades, profissionais e voluntárias, uma delas é mãe e a outra licenciada em ensino básico.

Este livro reúne 6 das mais conhecidas canções tradicionais que são acompanhadas das fantásticas ilustrações criadas por Catarina Vieira.

O Jardim da Celeste, o Papagaio Louro, o Mar enrola na Areia, entre outras canções infantis com raízes na tradição portuguesa, foram interpretadas pelo Coro Crescendi, um projeto educativo sem fins lucrativos na área da música. A nossa parceria com o Coro Crescendi tem uma vertente de impacto social já que 50 cêntimos da venda de cada livro revertem para o coro.

Este livro musical, que as crianças controlam a partir de pequenos sensores elétricos nas páginas cartonadas, permite o desenvolvimento de competências ao nível da motricidade fina, aquisição da linguagem e apetência para a leitura.

A equipa Cucoo Kids, com o lançamento desta edição, pretende ajudar a preservar o património musical português proporcionando momentos lúdicos e de aprendizagem entre miúdos e graúdos. Estaremos assim a contribuir para uma parentalidade mais positiva sem recurso aos dispositivos digitais, onde famílias felizes partilham memórias felizes.

Neste momento, o Giroflé está disponível numa campanha de crowdfunding no PPL (www.ppl.pt/cucookids) mas todas as informações e as músicas completas podem ser consultadas no site: www.cucookids.com ou nas redes sociais.