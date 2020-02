James dos Reis apresenta novo single

James dos Reis lançou esta semana “Toma”, o primeiro de vários singles que irá editar em 2020 sob a chancela da Real Caviar. Disponível em todas as plataformas de streaming, “Toma” tem produção músical e letra de James dos Reis em colaboração com AGIR, e videoclip assinado pela Wilsodiers.

Autor e intérprete, “James dos Reis seduz-nos com uma sonoridade fresca, numa fusão irresistível entre a pop e o balanço dos ritmos africanos que evocam as suas raízes e influencias musicais, que além do afro-pop, têm a marca da soul e do r&b, muito ligadas ao seu percurso em Londres”, lê-se em comunicado de imprensa.

Apesar de a ligação à música ser omnipresente na sua vida, foi apenas aos 17 anos que James dos Reis começou a mostrar a sua voz aos que o rodeavam. Em busca de novas experiências pessoais, em 2016 mudou-se para Londres, onde acabou por encontrar mais uma vocação, a de modelo.

Mantendo a representação internacional na área da moda, James dos Reis voltou a Portugal quatro anos depois, para abraçar um novo projeto musical.