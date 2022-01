2021: quase 100 milhões de entradas nos cinemas franceses

A pandemia, embora tenha dado duros golpes, não matou os cinemas franceses que fecharam 2021 com 96,17 milhões de admissões, segundo estimativas do CNC.

Este nível de público, superior 47,4% em relação ao ano negro de 2020, representa contudo uma queda de 55% em relação a 2019.

No entanto, se levarmos em conta apenas o período de abertura dos cinemas na França, do início de junho ao final de dezembro , a queda limita-se a 23,2% em relação a 2019 e o mês de dezembro (impulsionado por “Spider-Man: No Way Home”) registou um número de espectadores muito próximo dos resultados mensais habituais.

Pontuações que fazem da França o país europeu em que as salas de cinema foram mais resilientes durante a pandemia.

A produção americana manteve-se no pódio das bilheterias de 2021 em França com o último Homem-Aranha (5,6 milhões de entradas), No Time to Die (4 milhões) e Dune (quase 4 milhões).

Três longas-metragens francesas estão no Top 10 do ano: Kaamelott (2,64 milhões de entradas), BAC Nord (2, 2 milhões) e Les Tuche (2 milhões).