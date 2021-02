2020: capital do calçado exportou menos mas mais para fora da Europa

Apesar da pandemia, as exportações de calçado de Felgueiras para fora da União Europeia registaram uma subida de 19% em 2020 face a 2019, num total de quase 83 milhões de euros, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, segundo o Felgueiras Magazine.

Este é o maior valor de sempre de vendas de calçado de Felgueiras para países fora da UE. As exportações de calçado de Felgueiras para fora da União Europeia representaram, em 2020, 18% do total das exportações de calçado das empresas do concelho.

A nível nacional, o total de vendas de calçado para países fora da União Europeia também alcançou um novo máximo histórico em 2020, mas com uma subida mais modesta, de apenas 2%, face a 2019.

Em sentido inverso as exportações de calçado de Felgueiras para países da União Europeia tiveram uma queda de 19% em 2020 face a 2019, num total de 461 milhões de euros (foram 573 milhões de euros em 2019). No total nacional, as exportações de calçado para países da União Europeia tiveram uma queda ligeiramente superior, na ordem dos 20%.

O valor das exportações nacionais de calçado em 2020 cifrou-se nos 1536 milhões de euros, o valor mais baixo dos últimos 10 anos.