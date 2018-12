200 mil pessoas na passagem de ano no Porto

As autoridades esperam que cerca de 200 mil pessoas celebrem a passagem de ano na Avenida dos Aliados, no Porto, numa operação com segurança reforçada a decorrer entre as 20 horas de segunda-feira e as cinco horas de terça-feira.

Segundo disse ao jornalistas o comandante da PSP do Porto, o superintendente-chefe Pereira Lucas, já estão identificados os possíveis risco do evento, apesar de não haver informação sobre qualquer tipo de ameaça terrorista.

Na avenida, “irão existir barreiras para proteger” e serão aplicadas “duas ou três” medidas de segurança adicionais em relação à operação do último ano, apesar de estas não terem sido especificadas na conferência de imprensa que decorreu, esta quinta-feira de manhã, no quartel dos Sapadores do Porto.

