20 de maio: o ponto de encontro dos ‘ravers’ é Lisboa

O Festival Tribute of Techno regressa a Lisboa no próximo sábado, 20 de maio, para a sua segunda edição.

Os ravers vão poder festejar desde as 21h de sábado até às 6 horas de domingo no Pavilhão Carlos Lopes, local onde se realizará um renovado show indoor com os melhores expoentes do Techno internacional e nacional: DANNY AVILA, Alan Fitzpatrick, Marco Bailey, XL Garcia, BARBARA LAGO, Bernard, Carlos Manaça, DU/ART, l’Raphael, VALTER Y VUDDU.

No line up vamos encontrar nomes como o artista espanhol DANNY AVILA, conhecido pela sua essência rítmica avant-garde Techno e som club profundo. A energia do artista britânico Alan Fitzpatrick, chegará com um grande set característico com toda a sua envolvência.

O embaixador da cena belga, Marco Bailey, vai expor sua melhor versão de uma linha de baixo inquebrável. Vindo da Espanha, BARBARA LAGO fornecerá um conjunto envolvente de misturas interessantes que irão envolver os presentes deste o início ao fim do seu gig. Dentro da categoria nacional, Carlos Manaça, a grande influência da indústria, voltará para se apresentar num b2b épico com o pioneiro da dance music eletrónica XL Garcia.

DU/ART, um dos nomes mais sonantes em ascensão, promete fazer tremer o Pavilhão Carlos Lopes com a sua presença forte em palco; continuando a lista de produtores em ascensão, l’Raphael, BERNARD, VALTER e VUDDU mostrarão as suas grandes batidas ilustradas de eletrizante substância Techno.

Depois do enorme sucesso da 1a edição do Tribute of Techno, no passado dia 4 de março, o festival que celebra a cena Techno está de volta a 20 de Maio para garantir uma noite inigualável no coração de Lisboa. No recinto do Pavilhão Carlos Lopes, os amantes do género musical vão sentir uma energia espetacular com os sons mais hipnóticos até de madrugada, com os verdadeiros talentos que sabem levar a festa a um nível superior.