2.300 funcionários da Michelin em França ficam sem emprego

O grupo Michelin, um dos líderes mundiais de produção de pneus, anunciou esta semana que vai cortar até 2.300 postos de trabalho em França, sem saídas forçadas, como parte de um “plano de simplificação e competitividade”.

A fabricante de pneus pretende “melhorar a sua competitividade em até 5% ao ano” em atividades terciárias e na indústria, o que pode significar “em três anos uma redução de até 2.300 postos de trabalho”, entre os 21.000 que a Michelin tem em França.

O grupo já cortou quase 1.500 empregos desde 2017 como parte da sua reorganização, em particular na sua sede histórica em Clermont-Ferrand (centro de França) e nos Estados Unidos. Também fechou as fábricas de La Roche sur Yon (Vendée, França) e Bamberg (Alemanha).

Em 2024, “quase 60% das saídas previstas serão por reforma antecipada e o resto serão saídas voluntárias”, explicou a Michelin em comunicado.

De Clermont-Ferrand a Epinal via Troyes, esta nova reorganização diz respeito a “todos os centros franceses do grupo”, disse à AFP Florent Menegaux, presidente do grupo Clermont-Ferrand.

“A Michelin está empenhada em recriar tantos empregos quantos forem eliminados”, acrescentou.