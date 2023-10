17 empresas portuguesas na feira de design de interiores de Londres

A Feira Internacional de Design de Interiores (Decorex) é um dos principais eventos europeus de design de interiores de alta qualidade e vai contar com forte presença portuguesa.

A 45ª edição desta feira que se realiza no pavilhão Olympia, em Londres, conta com mais de 200 expositores e produtos variados, desde mobiliário e acessórios decorativos até tecidos para mobiliário e iluminação.

A presença portuguesa, organizada pela Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), vai reunir 17 marcas nacionais de mobiliário e decoração.

O Secretário de Estado da Internacionalização estará na feira e participa no encontro “Portuguese Interior Design Day” que decorre na Chancelaria da Embaixada de Portugal no Reino Unido. Este evento

organizado pela AIMMP, em parceria com a AICEP Portugal Global e a Portuguese Chamber of Commerce no Reino Unido, oferece às empresas participantes a oportunidade de apresentar a sua experiência e conhecimento como exemplo do que de melhor se faz na indústria da Madeira e Mobiliário em Portugal.