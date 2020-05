161 estudantes fazem exame de português ‘online’

O exame de Português NEWL será realizado em 29 de maio e 01 de junho, via ‘online’, estando inscritos 161 estudantes, incluindo quatro alunos da Escola Internacional das Nações Unidas, anunciou o instituto Camões.

Segundo uma nota do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, a acreditação da língua portuguesa através dos exames NEWL (National Examinations in World Languages, na designação em inglês) contribuirá para “valorizar os conhecimentos do idioma e garante a validação de créditos no ensino secundário e também no acesso ao ensino superior nos Estados Unidos”.

Este exame conta com o apoio institucional da embaixada de Portugal em Washington D.C., nos Estados Unidos da América (EUA), e o apoio financeiro do Camões e da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

A edição deste ano será realizada ‘online’, devido aos constrangimentos da pandemia de covid-19, e terá a supervisão de ‘proctors’/vigilantes da AC – American Councils for International Education e com garantia de qualidade por parte do College Board.

Pela primeira vez, a prova terá a participação de quatro estudantes da Escola Internacional das Nações Unidas (UNIS), uma maior participação de estudantes das escolas comunitárias portuguesas e uma grande percentagem de estudantes que aprendem o idioma nas escolas públicas (regime integrado do português) da Califórnia (41 estudantes no total) e de outros estados norte-americanos onde residem fortes comunidades de expressão portuguesa.

A acreditação da língua portuguesa através dos exames NEWL resulta de “mais de uma década de esforços”, especialmente de representantes da embaixada de Portugal em Washington D.C., da rede diplomática e consular nos EUA, em articulação com a Coordenação do Ensino de Português nos Estados Unidos (CEPE-EUA), com os serviços competentes do Camões, com o College Board e outras entidades e organizações profissionais ligadas ao ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras.

Participaram neste esforço outros países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que mantêm representação diplomática nos EUA.

Os exames NEWL avaliam as competências linguísticas (compreensão de texto, compreensão oral, produção escrita e produção oral) de alunos a partir do 9.º ano, ou com 14 anos completos, em quatro idiomas, português (desde 2017), árabe, coreano e russo.

