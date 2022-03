152 eleitores presenciais na votação do fim-de-semana

A repetição da votação no círculo eleitoral da Europa para a eleição da Assembleia da República, que decorreu sábado e domingo, contou com a participação de 152 eleitores, mais 36 do que em janeiro, de acordo com dados oficiais.

Segundo a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, 152 eleitores votaram presencialmente, no sábado e domingo em 34 embaixadas e postos consulares.

Para esta votação presencial e nestes locais tinham-se inscrito previamente 400 eleitores.

Estes números revelam um aumento de votantes comparativamente à votação de janeiro, quando votaram 116 eleitores.

O número de eleitores inscritos no círculo da Europa é de 946.841. Os restantes eleitores poderão votar por correio, devendo para tal fazer a sua escolha nos boletins que foram enviados, os quais devem incluir uma cópia do documento de identificação, e chegar até 23 de março a Portugal.