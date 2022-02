15.000 meninas ameaçadas de mutilação genital na Alemanha

A Ministra Federal Alemã para Assuntos da Família levantou agora a sua voz contra a mutilação genital feminina e revelou, na revista Spiegel, que na Alemanha 68.000 mulheres vivem com mutilação genital e que 15.000 meninas se encontram ameaçadas de serem mutiladas.

Em todo o mundo existem 200 milhões de mulheres com os órgãos genitais mutilados.

Imagine-se que haveria o costume cultural de mutilar a glande do pénis masculino tal como existe o costume de mutilar o clitóris das mulheres! Surgiria logo um clamor em todo o mundo e rapidamente se poria fim a tão desumano e cruel costume. Mas, como se trata de mulheres que estão sofrendo, a questão é tratada como um assunto meramente cultural e, por isso, deixada nas mãos de costumes culturais bárbaros que, por sua vez, são determinados mais por machos do que por Homens! O assunto ainda se torna mais trágico dado serem as mulheres a ensanguentar as mãos, tornando-se elas nas carrascas da tradição!

Como está a situação em outros países europeus?

A situação precária das mulheres imigrantes é levada a sério ou será que apenas interessa ainda a força muscular masculina para uma economia, de si já masculina?

Onde estão os direitos humanos e a quem se aplicam?

Somos testemunhas de uma barbárie ao serviço de machos e de uma tradição poligâmica. Ocupamos muito do nosso tempo com trivialidades na opinião publicada e não empenhamos suficiente energia no sentido de acabarmos com esta praga cultivada.

António da Cunha Duarte Justo