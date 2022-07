14 de Julho: Macron mantém o rumo

O presidente francês Emmanuel Macron deu uma entrevista por ocasião do dia nacional, o 14 de Julho.

Macron afirmou que quer avançar “a partir deste verão” sobre a reforma da segurança social e as leis relativas à idade da reforma.

O presidente francês mencionou mais do que uma vez “uma lógica de sobriedade”. Porque, acredita, as consequências da guerra na Ucrânia estão a elevar o preço da energia. “Podemos preparar-nos para que a guerra dure”, admitiu. Em resposta, “devemos entrar coletivamente em uma lógica de sobriedade energética”, disse Emmanuel Macron durante a entrevista.

Emmanuel Macron quer melhorar o poder de compra dos franceses através dos salários. Disse querer “ir mais longe” na reforma do seguro de desemprego, na reforma do rendimento mínimo e na formação profissional.

No que respeita à idade das reformas, insiste que há que trabalhar até os 65 anos. “Temos que trabalhar mais e por mais tempo, não há dúvida” para o presidente. Emmanuel Macron respondeu ainda à revelações sobre a Uber. “Não ajudei em nada a Uber especificamente”, disse o presidente, após as revelações sobre sua proximidade com a empresa. “Sim, faria a mesma coisa amanhã”, disse ele, explicando que esta empresa criou milhares de empregos.

