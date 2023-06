13 detidos pelo SEF por tráfico de pessoas

O ministro do Ambiente anunciou esta quinta-feira novas medidas para fazer face à seca que se tem agravado no país, entre as quais a criação de uma <i>task force</i> dedicada ao Algarve. No final de uma reunião com a comissão de acompanhamento dos efeitos da seca, Duarte Cordeiro avançou que a atenção foi essencialmente dedicada à zona do Sotavento Algarvio.