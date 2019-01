117 oportunidades de emprego na Câmara do Porto

A Câmara do Porto vai acrescentar 117 postos de trabalho ao mapa de pessoal durante o ano de 2019.

A proposta de alteração vai ser submetida à aprovação do Executivo municipal na reunião extraordinária de segunda-feira, dia 14. Na ordem do dia conhecida esta quinta-feira, está apenas a afetação de encargos e o plano de recrutamento.

No sumário executivo relativo à alteração ao mapa de pessoal para 2019, é referido que ” reflete as linhas da política de gestão de recursos humanos definidas pelo Município do Porto que procura ainda continuar a mitigar os sucessivos constrangimentos introduzidos pelas leis do Orçamento do Estado”.

