11 anos depois: Braga está na fase de grupos da Champions

O Sporting de Braga qualificou-se pela terceira vez na sua história para a fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer por 1-0, na Grécia, diante do Panathinaikos, com golo de Bruma.

Na segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da ‘Champions’, os minhotos souberam sofrer nos momentos de maior aperto dos gregos e aplicaram o ‘golpe fatal’ aos 83 minutos, pelo extremo internacional português, repetindo a vitória da primeira mão, em Braga (2-1), na passada quarta-feira.

O Sporting de Braga repete, assim, o feito de 2010/11, em que eliminou o Sevilha, e de 2012/13, quando deixou para trás a Udinese, na mesma fase preliminar, e junta-se a FC Porto e Benfica na fase de grupos, ficando a conhecer os adversários no sorteio de quinta-feira.

Em relação ao jogo da primeira mão, Artur Jorge fez duas mexidas no ‘onze’, uma obrigatória – dado o impedimento, por lesão, de Al Musrati, tendo entrado André Horta – e outra por opção – aposta em Álvaro Djaló em vez de Pizzi.

Nos gregos, o treinador Ivan Jovanovic trocou os bem conhecidos do futebol português Djuricic (com passagem pelo Benfica) e Sporar (com passado mais recente no Sporting e Sporting de Braga), por Bernard e Ioannidis.

O jogo começou com os gregos a pressionarem, mas foi Vítor Carvalho a rematar em excelente posição logo aos três minutos, mas contra o seu colega de equipa Álvaro Djaló.

O Panathinaikos apostava sobretudo no seu flanco direito para tentar criar perigo, o que aconteceu aos 18 e 22 minutos com Ioannidis e Mancini a falharem por pouco os desvios após cruzamentos tensos.

O Sporting de Braga tentava pôr ‘gelo’ na partida e, após um roubo de bola, Álvaro Djaló assistiu Abel Ruiz que rematou rasteiro, em arco, para defesa difícil do guardião italiano dos helénicos, Brignoli – na recarga Ricardo Horta não conseguiu sobrepor-se à ‘parede’ de Juankar (31).

Perto do fim da primeira parte, valeu Matheus ao Sporting de Braga, parando um cabeceamento de Vagiannidis na sequência de um canto da direita (45).

Se o Panathinaikos teve que trocar de central por lesão antes do intervalo (Schenkeveld rendeu Jedvaj, aos 43 minutos), o Sporting de Braga também ficou sem Niakaté, igualmente lesionado, no início da segunda parte, entrando Serdar (49), mas o jovem central turco entrou com personalidade.

O Panathinaikos esteve perto de marcar aos 54 minutos, num remate de cruzado de Palácios que obrigou Matheus a enorme defesa.

Artur Jorge refrescou o meio-campo com Zalazar e Pizzi (saíram André Horta e Álvaro Djaló), mas os minhotos tinham muitas dificuldades em sair do seu meio-campo nessa altura.

Empurrado pelos cerca de 60 mil adeptos, o conjunto helénico continuou a tentar o golo que lhe daria o empate na eliminatória e, aos 68 minutos, Victor Gómez foi providencial a cortar iniciativa e remate de Juankar.

Contudo, a equipa grega começou a ‘pagar a fatura’ do muito esforço que colocou em jogo, quebrou fisicamente e o Sporting de Braga foi acercando-se da área adversária, como no lance do golo: Pizzi deu para Ricardo Horta que, com a sexta assistência da temporada, serviu Bruma para o remate decisivo, o quarto golo da época do extremo luso.

Na resposta imediata, Djuricic falhou o empate por muito pouco (86) para desespero dos adeptos da equipa da casa.

No mesmo minuto, José Fonte teve um grande corte tirando o golo a Sporar e, na sequência do canto, o Panathinaikos voltou a estar perto do golo.

A equipa portuguesa fez depois valer a sua experiência nos últimos minutos e, com a chegada à fase de grupos, garante desde já a entrada de cerca de 30 milhões de euros nos seus ‘cofres’.