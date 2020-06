10 de Junho: RTP garante emissão especial para todo o mundo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros propôs à Rádio e Televisão de Portugal – RTP – uma colaboração para assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Essa parceria materializar-se-á numa edição especial do programa “Portugal no Mundo”, que será transmitida em simultâneo na RTP Internacional e na RTP1 no final da manhã e durante o período da tarde do dia 10 de junho.

A emissão será também disponibilizada em streaming na plataforma RTP Play e será partilhada pelas páginas e redes sociais das missões diplomáticas e consulares portuguesas no estrangeiro.