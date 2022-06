10 de Junho: o programa de Marcelo em Londres e Andorra

O programa oficial das comemo­rações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas tem início no dia 9 de Junho de manhã, em Braga, continuando no dia 10, na Avenida da Liberdade, com a tradicional cerimónia mili­tar comemorativa.

Após as cerimónias do Dia de Por­tugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Braga, o Presidente da República desloca-se para Londres onde, ao final da tarde do dia 10 de junho, participa numa receção à comunidade portuguesa no Reino Unido no hotel InterContinental Park Lane, gerido pela portuguesa Rita Martins Bengtsson.

No dia 11 de junho, Marcelo Rebelo de Sousa fará algumas visitas em Londres, nomeadamente à Anglo-Portuguese School of London, ao Royal Brompton & Harefield Hospital e ao Imperial College, partindo, ao final da manhã do dia 12, para Andorra, onde se irá reunir com a comunidade portuguesa residen­te naquele país.