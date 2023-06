“10 de Junho na Régua ajuda a promover o Douro”

O presidente da Câmara do Peso da Régua, distrito de Vila Real, disse que as comemorações do 10 de Junho estão a promover o Douro e a ajudar a “trazer o mundo ao Douro”.

“Faz parte daquilo que é a nossa estratégia, criar cada vez mais destaque no Douro, promover o Douro pelo mundo e trazer o mundo ao Douro, essa é a nossa ambição”, afirmou José Manuel Gonçalves, presidente do município que este ano é o palco para as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

O autarca disse que se quer “ter cada vez mais gente a visitar o Douro, a consumir no Douro” e salientou que essa “é uma dinâmica económica que não vai parar” e que acredita vai “crescer nos próximos anos”.

José Manuel Gonçalves falava à agência Lusa depois de acompanhar o Presidente da República numa passagem pela avenida João Franco, junto ao rio Douro, para cumprimentar a população que estava a assistir ao concerto da Orquestra Ligeira do Exército, que atuou a bordo de um barco.

Marcelo Rebelo de Sousa foi de imediato rodeado por muitos populares, tirou ‘selfies’, deu beijos, parou um pouco para assistir à atuação e regressou depois ao Museu do Douro, onde já tinha recebido o corpo diplomático acreditado em Portugal.

José Manuel Gonçalves explicou que a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro preparou uma iniciativa cultural, que decorreu antes do concerto da Orquestra Ligeira do Exército, para divulgar a região e onde os protagonistas foram os grupos locais.

“É um sentimento de enorme felicidade”, salientou, referindo-se à forma como as comemorações estão a decorrer e às muitas pessoas que se têm dirigido à Régua nestes últimos dias.

A Presidência da República escolheu a Régua para palco do Dia de Portugal porque, segundo justificou, o Douro é a Cidade Europeia do Vinho em 2023.

Marcelo Rebelo de Sousa antecipou para sexta de manhã a chegada ao Peso da Régua para assistir aos ensaios do desfile militar que se realiza no sábado e, durante a tarde, esteve em contacto com a população e estabelecimentos comerciais.