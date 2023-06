10 de Junho: mensagem do Presidente da República de Portugal

Caras e caros compatriotas,

O mês de junho celebra momentos felizes para os Portugueses que vivem e trabalham fora das fronteiras físicas do nosso país. O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é um dia especial para todos nós, mas sobretudo para quem está mais longe, como é o caso dos compatriotas e luso-descendentes espalhados pelo mundo.

O Douro, Património da Humanidade, foi designado como Capital Europeia do Vinho em 2023 e esse é também motivo para celebração. Por isso, este ano, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será comemorado em Portugal, na cidade do Peso da Régua — promotora da iniciativa regional, como também em convívio fraterno com todos os compatriotas e lusodescendentes que residem e trabalham na África do Sul, cumprindo assim uma vontade já expressa, mas adiada pela pandemia.

Agradeço ao jornal BOM DIA a oportunidade de me dirigir a tantos de Vós, com quem não poderei estar em proximidade neste 10 de Junho. E fazendo-o deixo duas palavras.

A primeira de agradecimento. Agradecimento por aquilo que as Comunidades Portuguesas, que o mesmo é dizer, os compatriotas espalhados pelo mundo, significam na construção de um Portugal de futuro, sendo aquilo em que fomos e somos em tantos casos insubstituíveis: plataforma entre oceanos, continentes, culturas, e povos.

A segunda de confiança, mesmo quando o contexto global é de crises simultâneas, com consequências enfrentadas no quotidiano de todos os compatriotas. Confiança na capacidade que é nossa, de superação e resistência. Uma capacidade de que temos dado prova em todos os Continentes, on quer que esteja um português.

Conto convosco, Portugal conta convosco, agora e sempre.