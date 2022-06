10 de Junho: Fernando Medina em Paris e José Luís Carneiro no Luxemburgo

Várias são as presenças governativas em eventos do 10 de Junho. Para além das celebrações oficias em Braga, Londres e Andorra, muitos outros governantes se multiplicam pelo globo.

Todo o itinerário de festejos para o Dia de Portugal está disponível no portal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Pela Europa, haverão festejos na Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo e Suíça, entre muitos outros países, como o Reino Unido com os eventos oficiais.

França recebe eventos nos consulados portugueses de Lyon, Bordéus e Estrasburgo. Na embaixada, haverá uma homenagem a Camões durante a manhã e uma receção de Comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. O evento contará com a presença do ministro das Finanças, Fernando Medina.

O Luxemburgo começa as celebrações com a colocação de uma coroa de flores do busto de Camões na cidade. O evento segue às 18h00 com a receção a vários representantes da comunidade portuguesa, luxemburguesa, a altos dirigentes políticos e a elementos da Associação LUkraine. Será transmitido em streaming para todo o país e contará com a presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Vários outros membros do governo espalhar-se-ão para os festejos do 10 de Junho. O primeiro-ministro acompanha o Presidente da República nos eventos oficias em Braga e em Londres, juntamente com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

Também nos EUA está João Costa, ministro da Educação. A sua presença passa pelo estado do Massachusetts, em Boston, New Bedford e Hudson.

O secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, também foi aos Estados Unidos. Esteve na outra costa do país, no estado da Califórnia.

Dois governantes passarão pelos festejos na América do Sul. Enquanto que a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, passa pelo Brasil, o secretário de estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, estará três dias em Buenos Aires, na Argentina.

Também por África estará presente o governo. Três ministros e um secretário de Estado festejarão no continente africano, com festejos em Angola e Cabo Verde. Em Luanda estará o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro. No destino insular, em Praia, o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, marcará presença.

Há até uma presença do governo na Ásia. Tóquio terá uma celebração do Dia das Comunidades Portuguesas e contará com a presença do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André.

Nos dias seguintes ao 10 de Junho festejado em Braga e Londres, Augusto Santos Silva dirige-se ao Canadá para passar o dia também com outras comunidades. O presidente da Assembleia da República estará em Toronto, Montreal e Otava.

#portugalpositivo