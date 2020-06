10 de Junho: estes são os números das comunidades portuguesas

Desde 1978 que as “comunidades portuguesas” são associadas ao Dia de Portugal, “reflexo do reconhecimento do seu significado” para o país, da “valorização da sua ligação ao país de origem e do contributo que podem dar enquanto presença portuguesa no estrangeiro e do papel que desempenham nas relações entre os povos”, destacou o ministério de Santos Silva.

A comunidade portuguesa no mundo conta com 5.315.824 pessoas, cujos principais países de fixação são: Estados Unidos da América, Brasil, França, Canadá, Suíça, Venezuela, Reino Unido, África do Sul, China (incluindo Macau e Hong Kong) e Alemanha.

Segundo os dados apurados pelo Banco de Portugal, em 2018, as remessas dos emigrantes portugueses corresponderam a cerca de 1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) português.

O movimento associativo nas comunidades portuguesas no mundo conta já com 2.013 associações, e foi apoiado, em 2019, em mais de 588 mil euros e o Governo perspetiva que estes valor subam para 627 mil euros.

Considerando que a língua portuguesa “é um elo fundamental” de ligação do país às comunidades portuguesas, o MNE salienta a função do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua como responsável pela coordenação e articulação da política externa do Governo nas áreas da cooperação internacional e da promoção da língua e cultura portuguesas.

Através do instituto, a língua portuguesa é ensinada em 76 países e, em 2019, a rede do ensino de português no estrangeiro abrangeu 1.477 escolas e 70.920 alunos, apenas nos níveis de ensino pré-escolar, básico e secundário.