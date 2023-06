10 de Junho: Cafôfo recorda em discurso “responsáveis da diáspora”

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas enalteceu o trabalho dos que têm responsabilidade na diáspora, seja os da rede consular ou de instituições associativas, na sua mensagem vídeo alusiva ao 10 de Junho, que se assinala no sábado.

“Neste dia especial, agradeço a colaboração de todas e todos os que também têm responsabilidade na diáspora, sejam os que exercem funções na nossa rede consular e embaixadas ou representantes de instituições associativas e de solidariedade que fazem um trabalho absolutamente extraordinário contribuindo para integrar portugueses no estrangeiro”, disse Paulo Cafôfo.

O secretário de Estado das Comunidades quis também deixar uma mensagem especial para quem “sente o país fora das fronteiras territoriais”, destacando que Portugal valoriza a sua diáspora, parte integrante da Constituição, sendo exemplo as celebrações oficiais que à semelhança de anos anteriores incluem um programa oficial em países com comunidade portuguesa expressiva.

“Este ano na África do Sul com a presença do Governo e de sua excelência o Presidente da República, Portugal reconhece e respeita a diáspora e empenha-se muito ativamente no diálogo recíproco e reforço do vínculo das comunidades portugueses com o seu país”, disse.

Paulo Cafôfo destacou a aposta no ensino da língua portuguesa, lembrando o investimento na digitalização com a entrega de 23 mil ‘tablets’ com plataformas e conteúdos pedagógicos para o ensino no estrangeiro.

Destaca igualmente, o “apoio ao movimento associativo a verdadeira cola das comunidades”, com o aumento este ano em 15% de investimento do Estado português relativamente a 2022.

O secretário de Estados das Comunidades afirmou também que Portugal vai continuar a estimular o regresso e o bom acolhimento de quem decidir voltar à “sua terra”.

Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, desta vez as comemorações do 10 de Junho começaram no estrangeiro, cinco dias antes da data oficial, e vão terminar em Portugal, no Peso da Régua, distrito de Vila Real, onde terá lugar a cerimónia militar do 10 de Junho.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, vão estar juntos na África do Sul a celebrar o Dia de Portugal com emigrantes portugueses e lusodescendentes em Joanesburgo e Pretória.

António Costa chegou na terça-feira à noite a Joanesburgo, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa está na África do Sul desde segunda-feira, dia em que deu início às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Cidade do Cabo.