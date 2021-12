10 000 Russos apresentam novo álbum no Porto

A banda portuense 10 000 Russos irá apresentar-se para um concerto ao vivo no próximo dia 16 de dezembro, às 19h00, no Auditório Ilídio Pinho da Católica no Porto, para a última sessão da série EA DASHED CONCERTS, promovidos pela Escola das Artes.

Esta será uma oportunidade para a banda apresentar ao público as novas músicas do último álbum “Superinertia” que foi lançado em setembro deste ano.

Neste novo álbum, a banda que é composta por João Pimenta (guitarrista e vocalista), Nils Meisel (baixista) e Pedro Pestana (guitarra), trabalham a repetição e afastam-se da componente mais clássica da estrutura “canção”, fazendo uma mudança sonora mais associada ao rock psicadélico.

As novas músicas apresentam assim texturas sonoras de música electrónica que ao mesmo tempo piscam o olho ao industrial distópico dos anos 80. A banda apresenta-se como estando na vanguarda da neo-psychedeliae, contrastando com a grande maioria dos seus contemporâneos por explorar territórios sonoros mais escuros e pela tentativa de reinvenção de um discurso baseado em guitarras.

Promovidos e organizados pela Escola das Artes, os EA DASHED CONCERTS pretendem ser momentos disruptivos, de máxima potência sonora, com a duração de 15-20 minutos.

As sessões decorrem todos os meses no mesmo local e os convidados que apresentam o seu trabalho são músicos e bandas de diferentes áreas geográficas e artísticas.

Esta será a terceira sessão EA DASHED CONCERTS. A primeira aconteceu em outubro e contou com a presença do rapper Mike El Nite e a segunda sessão decorreu em novembro com a dupla João Não e Lil Noon.

Os concertos contam com curadoria e produção de Diogo Tudela, Francisco Pais Rodrigues, Rui Vieira e Vasco Carvalho. As gravações dos concertos e performances são disponibilizadas no canal de YouTube da Escola das Artes.