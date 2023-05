1.FCK Portugiesen conquistam taça e estão quase a subir de divisão

O 1.FCK Portugiesen, a equipa da Associação Portuguesa de Desportos da cidade de Kaiserslautern, Alemanha, venceu a Taça Distrital e é líder no campeonato, a duas jornadas do final, podendo, nesta reta final atingir a subida de divisão pela segunda vez consecutiva.

No último jogo, a equipa portuguesa contou com a assistência de mais de 500 espctadores, com a presença de muitos membros da comunidade portuguesa de Kaiserslautern e arredores.

De acordo com a Equipa Técnica do 1.FCK Portugiesen, citada pelo Consulado Português em Estugarda, esse apoio tem sido, sem dúvida alguma, uma das mais importantes razões do sucesso daquela que gosta de ser conhecida como “a equipa mais Portuguesa da Alemanha”.

Nas redes sociais, o Consulado-Geral de Portugal em Estugarda saúdou “a todos os integrantes da equipa do 1.FCK Portugiesen por mais este objetivo alcançado, desejando a todos mais sucessos no futuro”.