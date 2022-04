04.04.2020

Assinalo o dia em que sofri um AVC.

Dois anos se passaram e conto cá estar durante mais uns tempos. A história já foi contada e recontada aqui várias vezes mas digamos que foi um AVC bastante grave e em que passei 48 horas entre a vida e a morte, mas perfeitamente consciente e sem qualquer tipo de dor. Passei essas 48 horas e mais outras tantas a olhar para o monitor da máquina a que eu estava ligado a tentar interpretar os dados que eram fornecidos.

Há pessoas que morrem em virtude de um AVC, outras ficam com sequelas bastante graves, algumas meio abananadas e depois há fulanos com sorte, como foi o meu caso.

Mas estive dez dias numa cama do hospital, sem qualquer tipo de contacto e sem saber muito bem em que condição me apresentava. Sabia que conseguia mexer os dedos dos pés, uma das mãos estava marota e não respondia da forma exigida aos meus comandos cerebrais. A nível cognitivo também tinha dúvidas em relação ao meu estado.

Foram dez dias lixados, mais pela imobilidade, pela necessidade de usar fraldas (já que tinha que permanecer deitado e nem sabia se conseguia andar), mas aos contrário do que muitos pensam, há uma rotina nos hospitais, mas estão sempre coisas a acontecer e não apanhamos seca. E ainda bem que não eram permitidas visitas para evitar que as pessoas perguntassem como é que eu me sentia. Ao final desses dez dias, com ajuda, fui à casa de banho e foi ai que senti que tinha muita dificuldade a andar. Com fisioterapia resolve-se muita coisa desde que se queira ou seja possível, e garanto-vos que subir escadas é muito mais fácil do que descer porque não dá a sensação de vertigens.

Com o tempo fui eliminando obstáculos e hoje sinto-me um ser completamente normal e que apesar de algumas sequelas, perfeitamente autónomo. Até já consigo correr, mas evito porque nunca gostei de correr.

Já agora, a causa diagnosticada para o meu AVC foi o stress.

Pedro Guimarães