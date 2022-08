00,7: Nuno Melo, licença para aparecer

Nuno Melo ao final de meio ano de liderança não conseguiu arrancar o CDS dos 0,7% nas sondagens.

Como militante do CDS dá-me o direito de falar nelas, o mesmo direito que deu ao atual líder, de falar de sondagens em tempo de campanha, “massacrando” em direto para o país inteiro ver (ao estilo de um reality show sem a participação de VIPS), o antigo líder Francisco Rodrigues dos Santos… Além de realizar outras tropelias bastante graves e prejudiciais à sobrevivência futura do CDS…

Nuno Melo mais do licença para aparecer, tem a responsabilidade de melhorar o seu papel como presidente do partido. Bem sei que o lugar que ocupa não é fácil mas eu acredito nas sondagens tal como o próprio Nuno Melo acreditou nas sondagens no tempo de Francisco Rodrigues dos Santos, embora eu nao seja um dos responsáveis mediáticos da degradação pública da imagem do partido…

O Presidente do CDS não tem tido o espaço mediático que deveria mas o que é facto é que também não tem tido a criatividade para realizar uma oposição moderna e original repetindo-se numa postura “portista” já enfadonha …até de entoação de discurso…Talvez esta falta de mediatismo se deva à mesma razão que o “portismo” apontava a Ribeiro Castelo por estar em Bruxelas com falta de tempo para ser líder de um partido que naquele tempo ainda tinha correntes de opinião e sem a obrigatoriedade de quotas.

É tempo pois de aparecer e de voltar a correr “pela pista do meio” , o que acho difícil a Nuno Melo fazer pois a corrida que faz por ter o estilo da “outra” direita está-lhe no sangue …

Paulo Freitas do Amaral