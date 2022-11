𝗩𝗶𝘃𝗮𝗳𝗶𝘁 𝗲 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝟮𝟬 𝗻𝗼 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 i𝗯𝗲́𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗼 𝘀𝗲𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗼 d𝗲𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗲 l𝗮𝘇𝗲𝗿

Pedro Ruiz, CEO da Vivafit e Personal20, duas marcas de fitness com 19 e 6 anos respetivamente, marca presença na Deporlife, importante encontro para o setor do fitness realizado nos dias 22 , 23 e 24 de novembro em Don Benito, Badajoz no Feval – Institución Ferial de Extremadura.

Este Encontro contou com a presença do Director Geral do Desporto do governo da Estremadur,a Dan de Sande Bayal, do Presidente da Câmara de Don Benito, José Luis Quintana, da Vice Presidente do Portugal Activo Ana Paulino, do Director Vogal da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, José Julio Vale e Castro. Este evento pretende promover a troca de conhecimento entre empresas e organizações profissionais do setor desportivo e lazer, dar a conhecer as boas práticas de gestão de organizações profissionais do setor desportivo bem como conhecer os desafios e tendências das parcerias público-privadas em serviços desportivos e desenvolver ações de prospeção de futuras colaborações empresariais entre empresas e organizações profissionais de Desporto.

O CEO da Vivafit e Personal20, Pedro Ruiz, marcou presença como orador convidado no tema “O modelo de franquia no setor de Desporto e Lazer. Novos formatos” uma vez que já soma quase 20 anos de experiência em franchisar no setor do fitness.

O Director Geral do Desporto da região Autónoma da Estremadura referiu que “o governo da Estremadura aceita em Dezembro e Janeiro candidaturas para um novo programa Europeu INTERREG que co-financia 75% a fundo perdido para abertura de ginásios em Portugal (exeto Lisboa e Vale do Tejo), ou nas zonas fronteiriças de Espanha desde que tenham um sócio Português e um sócio Espanhol”.

Sobre esta notícia, Pedro Ruiz referiu que “estes projetos INTERREG podem representam uma grande oportunidade para empreendedores portugueses que pretendam abrir ginásios em regime de franchising Vivafit ou Personal em Portugal ou em Espanha, dando garantias de um modelo comprovado não só para o franchisado, mas também para governo regional ao contar com o know- how de 20 anos do franchisador”

Sobre a Vivafit

Vivafit é uma marca 100% portuguesa de ginásios para mulheres, em forte expansão em sistema de franchising desde 2004. Com 12 ginásios em Portugal, a marca conta também com centros em e Espanha, Índia e Uruguay. A Vivafit oferece um conceito de treino focado nas necessidades de cada mulher, premiando os resultados com base num estilo de vida saudável, ou seja, através da prática de exercício físico e de uma boa nutrição alimentar. Mais em: www.vivafit.pt

Sobre a Personal20

a Personal20 chegou a Portugal em 2016. Esta modalidade de treino é a combinação entre o electro fitness e o personal training, em treinos de apenas 20 minutos com resultados orientados essencialmente para a perda de peso, remodelação corporal, redução da gordura, tratamento da celulite, alívio das dores nas costas e o ganho de massa muscular. Mais em: www.personal20.com