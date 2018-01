Zona Franca da Madeira quer captar investimento em Londres

O Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) estará presente numa ação em Londres para captar investimento disponível no âmbito do ‘Brexit’.

Na ação, organizada pela Portuguese UK Chamber of Commerce (Câmara de comércio portuguesa no Reino Unido), que conta com a parceria da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) – que tutela o CINM – e ainda da Sociedade de Advogados Abreu & Marques e Associados, o CINM pretende captar algum investimento que possa sair da capital londrina no âmbito do ‘Brexit’.

O presidente da SDM será orador em Londres a 01 de fevereiro, onde falará sobre o centro de negócios da Madeira e a saída do Reino Unido da União Europeia.

“O papel do Centro Internacional de Negócios da Madeira no processo do Brexit” é o tema maior, com o responsável a afirmar ser “uma oportunidade para dar a conhecer as vantagens da praça de negócios madeirense, bem como para sublinhar a credibilidade e transparência que caracterizam o CINM face a outros regimes concorrentes”, pode ler-se numa nota distribuída hoje.

Esta ação representa também “o pontapé de saída do programa promocional do CINM no estrangeiro para 2018”, com destaque para “três eventos tecnológicos internacionais de grande impacto no sector, sendo que a primeira participação terá lugar já no fim de fevereiro, em Barcelona, no Mobile World Congress”, refere o comunicado.

A SDM adianta que “ao longo de 2018, para além de uma ação contínua no mercado nacional através dos escritórios da SDM em Lisboa e no Porto, o CINM será promovido em 16 mercados estrangeiros e em mais de duas dezenas de cidades, de vários continentes”.

Fora do espaço da União Europeia, a SDM pretende marcar presença na América Latina, “na medida em que este ano, as missões àquele continente também abrangerão os mercados brasileiro e argentino, por neles se terem verificado alterações de carácter legislativo e de enquadramento institucional potencialmente favoráveis”.