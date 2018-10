Zona centro posiciona-se no mapa dos grandes eventos internacionais

O Bea World – Festival Internacional de Eventos e Comunicação, que se realiza em Coimbra de 21 a 24 de novembro, ajudará a posicionar a cidade, a região Centro e Portugal nos grandes eventos internacionais, defendeu um responsável.

O presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, falava durante a apresentação deste evento, que promete levar a Coimbra mais de 600 delegados de 27 países, entre as 122 agências especializadas em eventos que estarão representadas.

O Bea World – ‘The International Festival of Events and Live Communication’ é um festival internacional que premeia anualmente os melhores eventos, sendo considerado o principal encontro de empresas de eventos a nível mundial.

Esta é a segunda vez que acontece em Portugal, organizado pelo ADC Group e pela APECATE, parceiro nacional, que conta com o apoio do Governo, do Turismo de Portugal, do Turismo do Centro e da Câmara Municipal de Coimbra.

Durante quatro dias, de 21 a 24 de novembro, os participantes terão a oportunidade de estabelecer contactos com potenciais clientes, conhecer as melhores agências e refletir sobre diversas temáticas do mundo dos eventos e do turismo, além de participarem na gala de entrega de prémios.

“É um evento que nos permitirá alavancar os tempos de dormida e tem a felicidade de ocorrer fora da época alta. Tem uma dimensão internacional fortíssima, que nos coloca na rota dos públicos estrangeiros. Recordo que, hoje, a região Centro tem praticamente 50% de turismo externo, com grande diversidade nos países”, disse Pedro Machado.

O responsável pelo Turismo do Centro disse também que estes eventos terão, garantidamente, grande impacto na economia local e regional.

A vereadora da Câmara de Coimbra Carina Gomes, por outro lado, lembrou a importância deste tipo de eventos para a cidade e saudou o Turismo do Centro por estar a conseguir captar esta categoria de congressos.

O italiano Salvatore Sagone, do ADC Group, organizador e mentor do festival, lembrou a “localização fantástica” de Coimbra e explicou que nestas 13 edições já passaram mais de seis mil delegados pelo Bea World.

António Marques Vidal, da APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, explicou, por fim, que o Bea World é um meio para atingir diversos objetivos, nomeadamente apresentar Portugal como destino de eventos, promover o setor dos eventos no país e permitir uma grande oportunidade de formação.