Wolverhampton sobe de divisão e festeja com a bandeira portuguesa

A equipa de Nuno Espírito Santo é uma das mais portugueses da segunda liga inglesa. Conta, além do treinador, com Roderick, Rúben Neves, Diogo Jota, Hélder Costa, Ivan Cavaleiro e Rúben Vinagre, assim como o central Willy Boly, emprestado pelo FC Porto.

Poucos minutos depois de ter confirmado a subida à Premier League, o Wolverhampton publicou um vídeo nas redes sociais a mostrar os instantes em que o plantel viu o encontro do Fulham terminar empatado e a consequente confirmação matemática da subida de divisão. Apareceu logo uma bandeira portuguesa que acompanhou os jogadores lusos durante os festejos.

No vídeo, com cerca de um minuto, é possível ver os jogadores a cantarem e abraçarem-se, entre eles alguns dos portugueses que fazem parte do plantel, como Diogo Jota e Ivan Cavaleiro, assim como o treinador Nuno Espírito Santo a cumprimentar alguns dos elementos da equipa técnica.