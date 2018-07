Wolverhampton perde na estreia de Moutinho

João Moutinho estreou-se este sábado pelo Wolverhampton frente ao Derby County, num jogo de preparação de pré-época que a equipa orientada por Nuno Espírito Santo venceu por 2-1. Além de João Moutinho, o Wolves iniciaram a partida com mais quatro portugueses: Rui Patrício, Rúben Neves, Hélder Costa e Diogo Jota.

A formação comandada por Nuno sofreu um golo quase a acabar a primeira parte, indo para intervalo em desvantagem no marcador. No início da segunda metade, o treinador português fez três alterações, sendo que uma foi a de João Moutinho, que foi substituído pelo ex-benfiquista Raúl Jimenez.

Aos 67′, Jota fez o empate, numa recarga de um remate de Rúben Neves que foi ao poste, numa altura em que Rui Patrício já tinha sido substituído. Pouco depois, aos 72′, Mason Mount fez o segundo para o Derby e o resultado não sofreu alterações até ao final da partida. Diogo Jota foi substituído após o segundo golo do Derby, completando apenas os 90 minutos os portugueses Hélder Costa e Rúben Neves.

Esta foi a primeira derrota em oito jogos da equipa comandada por Nuno Espírito Santo, desde o início da pré-época. Nos restantes, os lobos ganharam aos suíços do Basileia (2-1) e do Young Boys (4-0), e empataram com os também suíços do Neuchâtel (1-1), seguindo-se Ajax (1-1), Bochum (0-0, 4-5 nos penáltis), Betis (0-0) e Stoke City (0-0). E dos nove golos apontados até ao momento, cinco foram assinados por portugueses: Diogo Jota (2), Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Rúben Neves.