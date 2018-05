Walkborder: turismo recreativo para momentos inesquecíveis

A Walkborder é uma agencia de viagens de Turismo recetivo de eleição, perfeita para quem procura serviços específicos tais como: Transfers, Passeios Privados e Serviços Privados de Transporte de Passageiros em todo o território português.

Com uma frota moderna e toda ela composta por viaturas Mercedes em excelentes condições onde não poderia faltar Wifi e águas engarrafadas, no entanto a força da Walkborder é a sua massa humana, onde os seus motoristas e guias proporcionam momentos inesquecíveis a seus clientes, quer seja na divulgação de Portugal ou dicas sobre restaurantes e locais a visitar, isto tudo e muito mais fez da Walkborder uma empresa de referencia no famoso site de viagens TripAdvisor.

Queremos transformar um cliente em uma amigo, desde o nosso departamento de reservas, sempre pronto a responder ás suas dúvidas, mas sobretudo a modelar todo o seu passeio ou transfer, uma vez que nenhum de nossos passeios são fixos ou têm roteiros pré-definidos, uma vez que cada cliente é diferente.

Venha daí e ponha-nos à prova. Walkborder Tours, sempre a pensar em si.