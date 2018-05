Viagens de um solteiro: viajar leve

Estava no aeroporto de Bruxelas, pronta para voltar para Portugal. Uma mala enorme, uma guitarra, um portátil e alguns livros. Um voo low cost e muitos nervos.

Vou ao check-in e o problema começa. Tenho que pagar três vezes o custo do voo. Excesso de bagagem.

Bem, digo eu, dê-me alguns minutos. Vou à casa de banho e tento encaixar mais roupas. Três pares de calças e três casacos. Deixo algumas coisas e volto.

Mais uma vez, excesso de bagagem. Bem, eu pago. Pego no meu cartão de crédito, pago o exorbitante valor e vou para o controle. Passo com as três calças vestidas, a guitarra e o portátil. Eles olham para mim, mas continuo.

Compro alguns chocolates belgas e sento-me na porta de embarque. Começo a ler um dos meus livros e de repente cai-me um pequeno papel. Pego-o do chão. E nesse preciso momento, ouço um estranho ruído. As minhas calças rebentaram.

Vou à casa de banho, tiro as calças e deixo um par. Começo a pensar que com todo o dinheiro que paguei e com todo este teatro e a deitar as calças ao lixo, teria sido melhor e mais barato comprar roupas novas em Portugal.

Volto para a porta de embarque, passo novamente um controle e, enquanto coloco a minha guitarra na cabine do avião, ouço um segundo ruído estranho. O meu segundo par de calças rebentou!

Tanto esforço para isto. Uma grande lição de vida: Viaja leve com o mínimo de roupa possível e se te sujares, ou lavas ou compras roupa nova!