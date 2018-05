Venezuela: presos dois irmãos envolvidos no homicídio de comerciante português

As autoridades venezuelanas detiveram dois irmãos suspeitos de envolvimento no assassínio de um comerciante português na localidade de Higuerote, a 120 quilómetros a leste de Caracas, na Venezuela.

As detenções foram efetuadas por oficiais do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária), após uma rusga a uma residência na localidade de Guarenas, 40 quilómetros a leste de Caracas.

Durante a rusga, as autoridades encontraram parte dos bens roubados à vítima, entre eles jóias, um cofre e outros objetos de valor.

Segundo fontes policiais, um dos detidos, identificado como Isbel Amílcar Saltrón Rivar (30 anos), trabalhava como guarda-costas do comerciante e terá sido quem organizou o assalto à casa dele, juntamente com um irmão, um adolescente de 17 anos cujo nome não foi revelado.

A vítima, Daniel de Abreu Pestana, de 49 anos, foi assassinada a 25 de abril, na localidade de Carenero, Higuerote, e o cadáver foi depois encontrado dentro da sua viatura, apresentando ferimentos provocados por arma branca.

A polícia procura um terceiro indivíduo que terá também participado no assalto e no sequestro do cidadão português.