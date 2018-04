Venezuela: politólogo lusodescendente volta a ser preso

A irmã do politólogo lusodescendente Vasco da Costa afirmou que agentes dos serviços secretos da Venezuela detiveram novamente, na segunda-feira, o irmão, que já tinha estado detido em 2014.

De acordo com Ana Maria da Costa, citada pelo Jornal de Notícias, um grupo de 30 agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN), “vestidos de comando e com espingardas”, arrombou a porta, espancou o irmão e destruiu a casa.

“Foi horrível. Vieram à minha casa, espancaram todos e o Vasco. Destruíram a minha casa e levaram o Vasco”, declarou à Lusa Ana Maria da Costa.

Depois, foram “à casa dos vizinhos, que também espancaram e destruíram a casa”, afirmou.

Filho de um antigo cônsul de Portugal em Caracas, o politólogo Vasco da Costa, de 58 anos, tinha estado detido entre julho e outubro de 2014.