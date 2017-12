Venezuela: autoridades obrigam portugueses a baixar preço das bebidas alcoólicas

Duas pessoas morreram nas estradas portuguesas desde que ontem começou a operação de Natal da GNR. Há ainda a registar dois feridos graves e 67 ligeiros, num total de 273 acidentes. 6500 militares da GNR fazem parte desta operação "Natal Tranquilo", que arrancou às zero horas de dia 22 e que termina dia 26. O objetivo, como sempre, é prevenir a sinistralidade e garantir a fluidez do tráfego nesta altura do ano.