Varoufakis vai a Lisboa festejar o 25 de Abril

Yanis Varoufakis, do movimento pan-europeu DiEM25, marca presença nas celebrações do 25 de Abril, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, juntamente com o LIVRE, membros do DiEM25 e outros partidos e movimentos internacionais, como o Géneration.s, liderado pelo ex-candidato à Presidência Francesa Benoît Hamon, Alternativet, da Dinamarca, Bündnis – DiEM25, da Alemanha, DeMA, de Itália, e Razem, da Polónia.

A tradicional descida da Avenida da Liberdade contará este ano com a participação dos partidos com quem o DiEM25 e o LIVRE estão a construir uma Lista Transnacional candidata às eleições europeias de 2019.

A descida tem ponto de encontro marcado para as 15:00, em frente ao antigo edifício do Diário de Notícias, no Marquês de Pombal.

Antecipando o ciclo eleitoral que se aproxima, voltamos a associar a celebração da liberdade à luta pela democratização da União Europeia, um dos pilares fundamentais de entendimento entre os parceiros da Lista Transnacional.

Segunda Reunião do Conselho para a Lista Transnacional

No dia 26, também em Lisboa, decorre a Segunda Reunião deste Conselho, um passo em frente pela construção da candidatura transnacional.

No final da reunião, às 18:30, na Casa do Alentejo, em Lisboa, será organizada uma conferência de imprensa de apresentação dos resultados das discussões, como o nome do movimento, o conteúdo do código de ética que os candidatos da lista terão de seguir e os progressos feitos a nível de programa eleitoral comum.

Programa completo

25 de abril

15:00 Encontro junto ao antigo edifício do Diário de Notícias, no Marquês de Pombal, e descida da Avenida da Liberdade

26 de abril

Reunião do Segundo Conselho da Lista Transnacional

Biblioteca de São Lázaro, em Lisboa

09:30 Início dos trabalhos

13:00 Pausa para almoço

15:00 Continuação dos trabalhos

17:30 Fim dos trabalhos

Casa do Alentejo, em Lisboa

18:30 Conferência de imprensa

19:00 Sessão Pública de Apresentação da Lista Transnacional