Universidades angolanas e portuguesas lançam projeto de colaboração

Um grupo de quatro universidades angolanas, denominado G4, foi lançado em Luanda, iniciativa inédita que contará com o apoio de duas instituições do ensino superior portuguesas e que pretende dinamizar os processos académicos.

O grupo, composto pela Universidade Católica de Angola, Universidade Independente de Angola, Universidade Gregório Semedo e Universidade Privada de Angola, assinou hoje, em Luanda, um acordo de cooperação com a Universidade Aberta de Lisboa e o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas igualmente de Lisboa.

Na sua intervenção, o presidente do Conselho de Reitores do G4, o reitor da Universidade Católica de Angola, José Cacuchi, referiu que assinatura deste protocolo marca o arranque de ações oficiais deste grupo, no domínio da cooperação interna, uma preocupação e vontade de crescimento conjunto das referidas instituições.

Segundo o reitor, este protocolo simboliza ainda a “originalidade de uma ousadia consubstanciada numa cooperação multi-institucional, multidimensional e sul-sul, cuja nobreza reside na estratégia de juntar sinergias para otimizar os recursos físicos e o capital humano” das partes.

José Cacuchi referiu ainda que o grupo pretende colher experiências das suas congéneres portuguesas para que numa “dinâmica de interesses mútuos” consiga tirar proveito das boas práticas destas instituições, “visando o melhor serviço à sociedade e descoberta do tesouro mais sublime da humanidade escondido no conhecimento humano”.