Uma visita ao Porto é “wonderful”, diz o Guardian

O jornal britânico “regressou” ao Porto para preparar uma visita turística para quem gosta de descobrir uma cidade como se morasse lá.

Propondo um itinerário para uma visita de apenas alguns dias, o The Guardian sugere os locais obrigatórios tais como subir à Torre dos Clérigos, atravessar a ponte Dom Luís, visitar as caves ou comer “um ou três pastéis de nata”, mas fez uma lista de locais e restaurantes a visitar no Porto.

“Não há dúvida: este cidade património da Humanidade é perfeita para uma visita de fim-de-semana”, defende o jornal inglês, concluindo que “não é por acaso que foi escolhida melhora destino turístico europeu duas vezes em quatro anos”.

