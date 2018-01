Uma sala com um nome português no Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu passa a ter mais uma sala com um nome português. Trata-se da sala Mário Soares, em homenagem ao antigo chefe de Estado e de Governo português.

A cerimónia acontece hoje, numa iniciativa da delegação socialista portuguesa, subscrita por Gianni Pitella, Presidente do Grupo dos Socialistas e Democratas, e apoiada pelo Presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.

Para a eurodeputada Liliana Rodrigues, “era mais do que tempo de esta casa, o Parlamento Europeu, reconhecer o trabalho de Mário Soares, como dirigente político português, mas também como europeísta convicto”. Para além da inauguração da sala, a homenagem contempla ainda a apresentação de um busto, “que será a materialização da figura de Mário Soares no Parlamento Europeu”.

Para a deputada socialista, este é um tributo merecido a “um homem que foi capaz de nos inspirar, de perceber que a justiça e a liberdade são de facto os valores fundamentais para uma sociedade democrática”. Liliana Rodrigues acrescenta ainda que esta é uma maneira de perpetuar a memória de Mário Soares, “um homem único na história política de Portugal”.

A cerimónia de inauguração conta com a presença do Primeiro-ministro português, António Costa, do antigo Primeiro-ministro espanhol Felipe Gonzalez, dos filhos de Mário Soares, João e Isabel Soares, entre outras personalidades.

Mário Alberto Nobre Lopes Soares nasceu a 7 de Dezembro, em Lisboa, no ano de 1924. Foi um dos mais emblemáticos e inspiradores políticos portugueses do século XX. Cofundador do Partido Socialista, foi chefe de Estado e de Governo, sendo um dos responsáveis pela integração de Portugal na antiga Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. Em 1999 foi cabeça-de-lista pelo Partido Socialista às eleições europeias, tendo sido eleito deputado ao Parlamento Europeu, função que exerceu entre 1999 e 2004. Morreu em Lisboa, a 7 de Janeiro de 2017, com 92 anos.