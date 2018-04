Um produtor de vinhos português com mais de mil prémios internacionais

Leonor Freitas, que dirige a casa produtora de vinhos do mesmo nome, responde às nossas questões sobre a história da Casa Ermelinda Freitas, os seus vinhos, os projetos futuros e os muitos prémios que levou para Portugal ao longo dos anos.

A Casa Ermelinda Freitas foi sempre gerida, ao longo de quatro gerações, por mulheres. Que ilações se podem retirar do percurso e da gestão da empresa?

Não há dúvida que existiu sempre na família mulheres muito lutadoras e empreendedoras, que deram sempre continuidade à empresa Casa Ermelinda Freitas. Sem existir uma consciência a mensagem e o exemplo foi sempre passado de geração em geração. Não podendo esquecer o homem que esteve mais tempo na gestão da Casa Ermelinda Freitas, que foi o meu pai Manuel João de Freitas Jr., que trabalhou em conjunto com a minha mãe, passando muitas mensagens de igualdade de géneros e que muito reforçou a minha maneira de ser e de estar. Todos estes exemplos que foram transmitidos, permitiram que a Casa Ermelinda Feitas, seja a empresa que é hoje em dia com todo o principal núcleo familiar envolvido.

A Casa Ermelinda Freitas tem investido em novas infraestruturas e equipamentos que visam modernizar as suas instalações. No entanto, os novos projetos procuram sempre aliar a modernização à tradição. De que forma?

Respeitando todo o trabalho que foi feito nas gerações anteriores, apostando nas castas próprias da região (Castelão nos tintos e Fernão Pires nos brancos), mas aproveitando todos os saberes atuais e tecnologia de modo a melhorar e a aproveitar todas as características que a região da Península de Setúbal tem para dar ao consumidor. Neste sentido a Casa Ermelinda Freitas, tem feito um investimento permanente quer na vitivinicultura, quer no centro de vinificação, para melhorar o tradicional, ser atual, competitiva, interativa, em resumo tentar antecipar as tendências do mercado para ir ao encontro do mesmo.

Pretende, igualmente, ser uma mais-valia para o turismo e a economia do concelho de Palmela. É esta a marca que pretende deixar?

Pretendo que a Casa Ermelinda Freitas, seja um marco no sector do vinho da região e do mundo rural, defendendo que a vinha e o vinho são um produto histórico, cultural e por sua vez uma mais valia para o turismo. Estando a Casa Ermelinda Freitas, tão perto de Lisboa, grande centro turístico e tão diferente nas suas características, penso que este contraste do mundo urbano com o mundo rural é um grande enriquecimento e um grande complemento para o turismo. Como tal a Casa Ermelinda Freitas, esta preparada e vai-se preparando cada vez melhor para receber quem nos queira visitar e observar as nossas vinhas, o nosso centro de vinificação, o nosso espaço de “Memória e Afetos”, e simultaneamente ter a oportunidade de fazer uma prova com os nossos vinhos acompanhados dos produtos regionais.

A Casa Ermelinda Freitas sempre apostou no respeito pela tradição, mas modernizando, foi assim nas vinhas, na adega e será também na vertente do enoturismo. Pensamos que é essencial ligar o sector dos vinhos ao enoturismo, a vinha e o vinho são produtos de excelência turísticos para passarmos valores ligados ao que é o património cultural, transmitido através das diversas castas que temos plantadas (29 variedades), e também para transmitir a pedagogia de que o vinho é uma bebida saudável desde que integrado na alimentação e bebido com moderação. Com esta vertente cultural e pedagógica queremos muito trazer visitas, passar a nossa mensagem e historia de família, onde podem constar e observar o nosso jardim de vinhas e fazerem as provas dos nossos vinhos assim como também podem almoçar ou jantar com um grupo de amigos num ambiente confortável, tão próximo de Lisboa, mas tão diferente. Os preços são de 7,50€ por pessoa com prova de 5 vinhos acompanhados de produtos da região (queijos, chouriços, e outras iguarias). Aconselhamos marcação prévia por e-mail (geral@ermelindafreitas.pt) ou telefone +351 265 988 000 ou +351 300 500 435.

A Casa Ermelinda Freitas foi distinguida, pelo 6º ano consecutivo, com o prémio PME Excelência 2017. Acresce o mérito, mas também a responsabilidade?

É um orgulho para a gestão, e para todos os que trabalham na Casa Ermelinda Freitas, esta distinção consecutiva. Mas não há dúvida que aceitamos com alegria, mas com muita responsabilidade pois queremos continuar a ser distinguidos pelos consumidores com a preferência pelos nossos vinhos, e continuar a receber o prémio PME Excelência.

A Casa Ermelinda Freitas obteve com o seu Vinha do Fava – Touriga Nacional 2016, a medalha de Grande Ouro, no mundialmente famoso concurso, “Berliner Wein Trophy – Edição de Fevereiro 2018”. Consegue exprimir o sentimento e as reações a este feito?

Sentimento de que estamos no caminho certo uma vez que este vinho, bem como a sua entidade e imagem foram criados a pensar nos mercados externos, foi primeiro ano que o Vinha do Fava – Touriga Nacional 2016, foi a concurso no “Berliner Wein Trophy – Edição de Fevereiro 2018” tendo obtido na sua primeira presença o mais alto prémio atribuído no mesmo (Medalha Grande Ouro). Ficamos muito contentes, e toda a equipa de enologia e marketing, pois aumentar a internacionalização é um dos grandes objetivos da Casa Ermelinda Freitas.

Recebeu, ainda, a distinção do CEF Espumante Bruto pela Deco Proteste como “Melhor do Teste” e “Escolha Acertada” e tendo ficado na 29ª posição do TOP 100 Adegas Mundial do ranking da World Association of Writers and Journalists of Wines & Spirits. Que desafios acarreta estes prémios e classificações?

Não podemos deixar de referir que 2017, foi dos melhores anos para a Casa Ermelinda Freitas, no que toca a prémios e distinções (+ 160 prémios). Claro que isto nos trás o grande desafio de muito trabalho, queremos fazer cada vez mais e melhor pois também temos a humildade de saber que nem sempre poderemos ganhar, mas a luta e o trabalho pela qualidade terá que ser o principal objetivo. Desde 1999 a Casa Ermelinda Freitas já obteve mais de 1000 prémios a nível nacional e internacional: 386 medalhas de ouro, 426 de prata e 232 de bronze.

Falemos do ano corrente que já começou bem, mas pode acabar ainda melhor. Quais são as expetativas para este ano?

As ultimas colheitas tem sido de grande qualidade, o que tudo nos leva a pensar que vamos poder apresentar e presentear os nossos consumidores com vinhos de alta qualidade. As nossas expetativas são de podermos corresponder quer a nível nacional, quer a nível internacional com os melhores vinhos ao melhor preço.

Tendo como principais marcas de vinho o Terras do Pó, Dona Ermelinda e Quinta da Mimosa, há novos vinhos idealizados ou a caminho do mercado?

Sendo a Casa Ermelinda Freitas, uma casa dinâmica que pretende sempre ir ao encontro do mercado, iram sempre haver novidades, surpresas que pensamos que iram agradar ao consumidor.

Neste momento podemos falar em duas grandes novidades que temos a certeza que vão ser dois grandes sucessos:

DONA ERMELINDA GRANDE RESERVA

Dona Ermelinda Grande Reserva 2013, o topo da gama da nossa marca mais emblemática, Dona Ermelinda. Um vinho único e raro, produzido a partir das melhores uvas de um ano excecional.

CASA ERMELINDA FREITAS GEWÜRZTRAMINER:

Um vinho delicado, floral, e elegantíssimo como poucos há em Portugal.

Vinho muito feminino ideal apara comidas leves ou para aperitivos.

(disponível apenas na loja da Adega da Casa Ermelinda Freitas)

COLHEITA TARDIA 2016

Vinho obtido a partir das uvas sobreamadurecidas, com base nas castas Sauvignon Blanc, Viognier, Moscatel Graúdo, Antão Vaz e Encruzado colhidas tardiamente. Um vinho doce, nobre, fino e elegante com muito boa frescura e final longo. Beber já à temperatura de 12 graus. Ideal para servir com sobremesa acompanhando todo o tipo de doces.

Quanto ao futuro da marca e da sua posição no mercado, quais serão os próximos passos a serem dados?

Faço sempre tudo ao meu alcance para que o futuro da Casa Ermelinda Freitas seja brilhante. Todos os paços que agora dou e que sempre dei foram no sentido de poder fazer com que os vinhos da marca CEF sejam sempre de qualidade TOP, de modo a que surpreendam sempre o consumidor pela positiva. Esta é a melhor estratégia para que o futuro seja mais risonho, poder fornecer sempre a melhor qualidade ao melhor preço aos nossos consumidores.