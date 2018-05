Um novo canal televisivo português sobre saúde e sexo

Desde 30 de abril que há um novo canal disponível para os clientes da NOS. O S+ foca-se em assuntos de saúde e lifestyle, com programas portugueses e internacionais e uma emissão contínua disponível em HD, revela o site NiT.

Em “Com Todo o Gosto”, ensinam-se a fazer refeições simples e saudáveis. Já “Anatomia de Vénus”, programa semanal conduzido pela sexóloga Vera Ribeiro, foca-se em sexo e relações amorosas.

Outros formatos são “Move It”, um programa sobre treino pensado para quem tem pouco tempo no dia a dia; “Ask Dr. Nandi”, talk show sobre saúde e bem-estar; “Tenho um Bebé, e Agora?”, que procura responder a todas as dúvidas importantes de quem é pai pela primeira vez; ou “Pura Vida”, que acompanha casos de pessoas que tiveram doenças graves e conseguiram ultrapassá-las, com um foco grande na equipa médica que tornou isso possível.