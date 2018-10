Ultra-história

Ultra-leves, ultra-luzes, ultra-sons,

supra sumos, super fortes e bons,

mas, outra vez, a História adiada.

Nação irradiada,

conflitos e contradições

no cordel em convulsões.

Das cinzas do velho nasce torto o novo,

das tribulações não tira as devidas ilações,

mais uma bomba de neutrões

nas trombas do povo.

Volta a cair na caverna,

adormece e hiberna.

A selva torna-se deserto, o mar seca,

os filhos regressam à casa azteca,

mas já Caim nasceu, matou Abel,

nasce a nova Babel

e a penumbra de um novo dia.

Enquanto tudo isso, o Sol não quer saber do Ártico,

mal se mexe no calendário galáctico,

vem outro Leonardo, pega no pincel ao de leve,

desenha uma passarola, um ultra-breve…

JLC27082018